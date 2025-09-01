Asciende a 20 el número de personas fallecidas producto del lamentable accidente de una pipa de gas, hace exactamente una semana, en la alcaldía Iztapalapa, así lo informó al corte de las 10 de la mañana, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Asimismo, reporta que 31 personas permanecen hospitalizadas y 33 ya han sido dadas de alta. (Por Arturo García Caudillo)