La reducción a 40 horas de la jornada laboral en el país será gradual a partir del 2027, indica el Secretario Federal del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, al detallar la propuesta que deberá aprobarse por el Congreso de la Unión y por los legislativos locales por tratarse de una reforma constitucional.

“Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional así como también en la Ley Federal del Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de ” 40 48″ horas no podrá implicar reducción de sueldos ni de salarios ni de prestaciones”.

La implementación gradual implica que se reducirán dos horas a partir del 2027, para alcanzar las 40 en enero del 2030. Bolaños López asegura que esta reforma laboral mejorará la productividad de las empresas y la salud y calidad de vida de los trabajadores. (Por Gricelda Torres Zambrano)