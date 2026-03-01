En espera de la iniciativa presidencial de Reforma Electoral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, asegura que hay al menos dos puntos que es necesario incluir en el documento y aparentemente no han sido incluidos.

“No podemos, necesitamos detener las manos de los cárteles y del crimen organizado, porque esas manos las meten a las elecciones, pagan campañas y luego se sienten los dueños del territorio y eso lastima muchísimo a los mexicanos. Y el segundo tema que también, digamos, desde mi perspectiva, es absolutamente importante y la verdad es que, cuando menos en estos esbozos, en estos discursos, yo no lo he escuchado, es sobre cómo garantizarle a las y a los mexicanos que no van a perder su programa social si no votan por un partido en específico”.

De cualquier manera, señala, ella votará conforme a la decisión que asuma la dirigencia de su partido. (Por Arturo García Caudillo)