La reforma electoral se enfrentará a la resistencia no sólo de la oposición, sino incluso de los partidos aliados, así lo comenta el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“El financiamiento, yo sostengo que quizás lo que nos va a detener más internamente, me refiero al tema de la coalición nuestra PT-Verde-Morena, será este tema, el financiamiento de los partidos. No sólo porque algunos de ellos se han fortalecido y han crecido electoralmente gracias al respaldo público y es para ellos una decisión que deben de tomar, muy fuerte. No, no, no es fácil para ellos y creo que esa será una discusión muy álgida al interior”.

El otro tema que podría provocar un freno para la reforma electoral es la desaparición de los plurinominales, dado que hoy en día son las cúpulas partidistas las que definen las listas. (Por Arturo García Caudillo)