Morena anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para impugnar la llamada “Ley Esposa”, aprobada por el Congreso de San Luis Potosí, que obliga a postular únicamente mujeres a la gubernatura en el proceso electoral local de 2027.

La reforma establece la alternancia por sexo en elecciones posteriores, con el argumento de garantizar paridad en un cargo que nunca ha sido ocupado por una mujer en la entidad.

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, sostuvo que la medida vulnera el derecho de la ciudadanía a elegir libremente al limitar las opciones electorales.

La dirigenta reiteró que el partido respalda la paridad, pero rechaza que se imponga por ley de esa forma.