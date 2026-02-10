La reforma electoral llegará al Congreso porque así se lo prometió al pueblo de México, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo me comprometí con la gente en mis cien puntos, que iba a enviar una reforma electoral. Y como lo he dicho, es una reforma que mantiene la representación de las minorías. Es una reforma que busca, que todos aquellos que quieran ser diputados o senadores busquen el voto popular, aún reconociendo el voto de las minorías; tiene que haber una disminución de costos de lo que cuesta todo el proceso electoral en nuestro país; tienen que fiscalizarse más los recursos; y que pueda aumentarse la participación popular en decisiones diversas, que aumente la democracia participativa”.

La iniciativa también tiene que ver con el voto de los mexicanos en el extranjero, para que los paisanos elijan a sus propios diputados. (Por Arturo García Caudillo)