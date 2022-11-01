La regidora independiente de Tequila, Evelyn Castañeda, reconoce que el nombramiento de Lorena Rodríguez como alcaldesa interina generó una ola de cuestionamientos, por ser del equipo cercano a Diego Rivera, preso por presuntos vínculos con el Cartel Jalisco

“Es algo muy cuestionable por lo que platicamos ahorita, por lo que se proyecta y por lo que percibe la población y sobre todo cuando hay un desgaste tremendo en cuanto a las personas que trabajan ahí, el grupo que estuvo muy cercano y por todas las prácticas que se vinieron haciendo y que la gente tiene una molestia muy, muy grande -¿Negó que hubiera extorsiones a los tequileros?- Sí, sí lo vi. Y pues bueno cuando ya hay una información oficial y una detención, una detención no se hace por señalamientos, es que ya hay un trabajo de investigación”.

Por su parte la regidora morenista Luz Elena Aguirre asegura que Lorena Rodríguez fue impuesta como alcaldesa interina por el Comité Estatal de Morena.

Considera que ella también actuó contra el pueblo. (Por Gricelda Torres Zambrano)