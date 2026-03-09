Tras revisar la iniciativa de reforma electoral, y a unas horas de que inicie la discusión en comisiones, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, confirma que la intención de la propuesta presidencial está plagada de errores y busca que haya un partido único.

“Es la primera vez en mucho tiempo que recibimos la iniciativa constitucional sin las iniciativas de las leyes secundarias. La iniciativa dice: ‘La Ley establecerá las reglas a observar para realizar los ajustes necesarios en la asignación que corresponda a los partidos’. ¿Dónde está la Ley? También es sui generis la mala redacción, tiene”.

Y por ello reitera que el voto del PRI será en contra. (Por Arturo García Caudillo)