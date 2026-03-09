Tras revisar la iniciativa de reforma electoral, y a unas horas de que inicie la discusión en comisiones, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, confirma que la intención de la propuesta presidencial está plagada de errores y busca que haya un partido único.
“Es la primera vez en mucho tiempo que recibimos la iniciativa constitucional sin las iniciativas de las leyes secundarias. La iniciativa dice: ‘La Ley establecerá las reglas a observar para realizar los ajustes necesarios en la asignación que corresponda a los partidos’. ¿Dónde está la Ley? También es sui generis la mala redacción, tiene”.
Y por ello reitera que el voto del PRI será en contra. (Por Arturo García Caudillo)
La reforma electoral no sólo está mal redactada, sino que busca acabar con todos los partidos: Moreira
