Cada día en México son asesinadas más de diez mujeres en promedio al día, por lo que las miles de tapatías que este domingo abarrotaron las calles del primer cuadro de la ciudad, exigieron un alto a la impunidad en este delito que deja a familias fracturadas y a niñas y niños huérfanos.

“Justicia real y cero impunidad. Que todos los casos de feminicidio, tentativa de feminicidio, trata y violencia familiar se investiguen con perspectiva de género, sin minimizar ni reclasificar los delitos”.

Justo fueron las madres de desaparecidos y víctimas de feminicidio quienes con fotografías de sus hijas e hijos a lo alto, encabezaron la manifestación en demanda de justicia, de carpetas de investigación bien integradas, peritajes adecuados y acceso a sus expedientes, como es su derecho. (Por Gricelda Torres Zambrano)