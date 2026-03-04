Afirma la presidenta Claudia Sheinbaum, que la seguridad de todos aquellos que visiten México con motivo del Mundial de fútbol está garantizada.

“Que está garantizada la seguridad para todos los visitantes del mundial. El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace prácticamente un año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas, pero está garantizada la seguridad. Suficiente vigilancia y revisión para que no pasen absolutamente ningún problema, sea un gran mundial, pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”.

Y en cuanto a la supuesta cancelación de 800 reservaciones para habitaciones en hoteles de la Ciudad de México, que hizo la FIFA, dijo no estar enterada, por lo que ordenó checar directamente con el organismo del balompié internacional. (Por Arturo García Caudillo)