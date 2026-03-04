La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo 6 de marzo realizará una visita a Guadalajara, donde encabezará su conferencia matutina junto con el gabinete de seguridad y el gobernador Pablo Lemus Navarro.

La mandataria adelantó que también inaugurará una preparatoria CBTIS y posiblemente sostendrá otras actividades.

La visita ocurre días después del operativo federal en Tapalpa en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, hecho que derivó en bloqueos y actos violentos atribuidos a su organización criminal.

En otro tema, Sheinbaum aseguró que México cuenta con mecanismos para amortiguar posibles alzas en combustibles ante el conflicto en Medio Oriente, mediante ajustes al IEPS y coberturas petroleras.