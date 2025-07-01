El ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, dio a conocer este miércoles que la selección de futbol de ese país no asistirá al Mundial 2026, en donde tras celebrado hace unos meses el sorteo de los grupos, le tocó tener como sede la primera fase en Estados Unidos.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, dijo el ministro, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

Gianni Infantino como dirigente previamente había manifestado que al consultar a Donald Trump presidente de Estados Unidos el equipo de Irán era bienvenido.

Además el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandidch, había dicho que solicitarían cambiar los juegos a las sedes mexicanas.

En el calendario oficial, el 15 junio Nueva Zelanda Vs Irán en Los Ángeles, 21 de junio en Atlanta contra Bélgica, y 26 junio contra Egipto en Seattle. (Por Martín Navarro Vásquez)