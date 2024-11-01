A partir del próximo 14 de marzo, la empresa Blinkay será la operadora de los 4,961 espacios de estacionamiento donde se cobra parquímetro en Guadalajara; sin embargo, la fracción de Morena en el Ayuntamiento tapatío critica que se trató de la opción más costosa de entre todas las que participaron en la licitación, según la regidora Mariana Fernández.

“Aunque vayan a cobrar el 20 %, si no el 19.5 %, cuando Kygo sale a concursar y no es por adjudicación directa da el 16.24 %, quiere decir que Kygo era más barato en concurso que cuando se adjudicaba directamente, y cuando salen a concursar acaban dándole a la máscara, que era Blinkay. Hay que decir que con la nueva tarifa de 10 pesos, nos va a costar hasta 15 millones de pesos al año”.

La fracción de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denuncia que era más barato quedarse con la empresa operadora de los parquímetros, al cambio que ya fue aprobado. (Por Gustavo Cárdenas)