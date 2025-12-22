La Selección Mexicana de futbol cierra el 2025 en el lugar 15 del Ranking Mundial de la FIFA, que sigue liderado por España en primer lugar, Argentina en la segunda posición y Francia en el tercer sitio.

El Tri que dirige Javier Aguirre comenzó el 2025 en la posición 19 del Ranking y escaló cuatro lugares para ubicarse en el décimo quinto sitio, según la última actualización del Ranking de la FIFA en el año dada a conocer hoy.

El ascenso más significativo lo tuvo Marruecos, tras ganar la Copa Árabe en Qatar y se colocó a solo décimas de alcanzar a Croacia para ingresar al top ten de las mejores selecciones del mundo. (Por Manuel Trujillo Soriano)