La Selección Mexicana de futbol cierra el 2025 en el lugar 15 del Ranking Mundial de la FIFA, que sigue liderado por España en primer lugar, Argentina en la segunda posición y Francia en el tercer sitio.
El Tri que dirige Javier Aguirre comenzó el 2025 en la posición 19 del Ranking y escaló cuatro lugares para ubicarse en el décimo quinto sitio, según la última actualización del Ranking de la FIFA en el año dada a conocer hoy.
El ascenso más significativo lo tuvo Marruecos, tras ganar la Copa Árabe en Qatar y se colocó a solo décimas de alcanzar a Croacia para ingresar al top ten de las mejores selecciones del mundo. (Por Manuel Trujillo Soriano)
La Selección de México cierra el año en el lugar 15 del ranking FIFA
