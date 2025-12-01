Un aparatoso accidente ocurrió este lunes por la mañana y dejó saldo de 37 personas lesionadas, ocurrió en el municipio de Zapopan.

Se trató del choque entre 2 camiones de pasajeros, uno turístico y otro de transporte de personal, los cuales colisionaron sobre la carretera Guadalajara-Nogales a la altura del fraccionamiento Bosques Vallarta.

Fueron elementos de protección civil del estado y municipales los que atendieron la emergencia, apoyaron a los 37 heridos, hombres, mujeres e incluso niños, afortunadamente todos con heridas leves, por lo que no fue necesario trasladarlos a puestos de socorros.

Sin embargo, las unidades involucradas quedaron prácticamente en pérdida total por la fuerza del choque.

Los conductores tendrán que explicar cómo ocurrió el percance y hacerse cargo de los daños. (Por Gustavo Cárdenas)