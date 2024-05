En respuesta a la exigencia de Movimiento Ciudadano para que saque las manos del proceso electoral en Jalisco, esta tarde el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, le contesta al partido a través de sus redes sociales, que si bien la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum es su amiga y la recogió en el Aeropuerto, eso no implica proselitismo a su favor.

Previo a la denuncia que presentará MC en su contra por la presunta utilización de recursos públicos para apoyar a la aspirante, aclara que la acompañó a su encuentro con empresarios en calidad de rector, figura a la que no le ha fallado, como lo demostró cuando rechazó convertirse en candidato para continuar al frente de la UdeG.

Ricardo Villanueva sostiene que la Casa de Estudios ha sido imparcial y recibió a cada uno de los contendientes, incluso a Jorge Álvarez Máynez, cuando ellos no lo querían ni acompañar. Movimiento Ciudadano advirtió que presentará los elementos de que se ha utilizado recursos públicos, personal, material e inmuebles para apoyar a la morenista. (Por Gricelda Torres Zambrano)