Un desconocido le robó la paz a un muchacho luego que de la nada lo agarró a golpes.

Todo ocurrió la mañana del lunes pasado en un restaurante de comida rápida de la avenida Vallarta, casi al cruce con Chapultepec.

El joven de 21 años estaba comiendo cuando un hombre lo atacó.

“Es esta persona encima de mí intentando ahorcarme mientras me insultaba, me estaba diciendo cosas. Yo en mi shock le pregunté qué estaba haciendo, qué estaba pasando o por qué me estaba haciendo eso y pues esa persona seguía intentando ahorcarme”.

De acuerdo con registros periodísticos en mayo del año pasado un estadounidense identificado como Fawter “N” de 34 años golpeó a otra persona en ese mismo restaurante.

De acuerdo con la nueva víctima se trata del mismo agresor. (Por José Luis Escamilla)