La Secretaría de Hacienda informó, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, “sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa”.

Las autoridades hacendarias informan que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano.

El pasado 15 de mayo el gobierno federal requirió información sobre las cuentas, contratos, saldos e identificaciones del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus hijos.