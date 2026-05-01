El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara presentó la actualización de su mapa único de inundaciones 2026, en el que se identifican 310 zonas propensas a anegaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Aunque la cifra es menor a los 363 sitios reportados el año pasado, el director de Planeación Territorial y Gestión Urbana del organismo, Aldo Gil, aclaró que la variación responde a un cambio metodológico y no a una disminución real de riesgos.

El funcionario explicó que anteriormente se contabilizaban puntos específicos, mientras que ahora se trabaja con polígonos que pueden incluir múltiples puntos de inundación.

El estudio también detectó 188 zonas críticas, consideradas aquellas donde el agua entra a viviendas o arrastra vehículos durante las lluvias.

Guadalajara concentra la mayor cantidad de zonas críticas, seguido por Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta y tomar precauciones durante la temporada de lluvias. (Por Edgar Flores Maciel)