Un robo con violencia se registró este miércoles en una vivienda de la Colonia Italia Providencia, en Guadalajara, donde dos hombres rompieron la malla electrificada y golpearon a un habitante.

Los delincuentes sustrajeron unos 15 mil pesos en efectivo y joyas valuadas en 200 mil pesos, antes de huir con las llaves del inmueble.

Una menor se encontraba dentro de la casa, pero logró esconderse.

A pesar del operativo de búsqueda implementado por la Policía de Guadalajara, no hubo detenidos tras el atraco.