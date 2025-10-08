Un robo con violencia se registró este miércoles en una vivienda de la Colonia Italia Providencia, en Guadalajara, donde dos hombres rompieron la malla electrificada y golpearon a un habitante.
Los delincuentes sustrajeron unos 15 mil pesos en efectivo y joyas valuadas en 200 mil pesos, antes de huir con las llaves del inmueble.
Una menor se encontraba dentro de la casa, pero logró esconderse.
A pesar del operativo de búsqueda implementado por la Policía de Guadalajara, no hubo detenidos tras el atraco.
Ladrones roban dinero y joyas de casa en Italia Providencia
