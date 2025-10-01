La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios invitados al Foro Económico Mundial, donde presentó los ejes del Plan México.

Durante el encuentro en Palacio Nacional, la mandataria destacó que su gobierno mantiene una visión optimista basada en proyectos de infraestructura, innovación tecnológica y transición energética.

El diálogo con representantes del sector privado buscó reforzar la confianza en la economía nacional y abrir oportunidades de cooperación internacional.

El Plan México forma parte de la agenda económica 2025-2030 del gobierno federal.