El lago de Chapala recupera nivel, pues en lo que va del temporal de lluvias 2025 subió 1 metro, lo que significa que se encuentra al 63 por ciento de su capacidad, así lo explicó el presidente municipal Alejandro Aguirre, quien prevé que con un mes más de lluvias podría recuperar otro metro de agua.

“Ha sido un muy buen temporal ha ayudado bastante a la recuperación del lago de Chapala desde el 2024 tuvimos un buen temporal, el 2025 vino más abundante y eso nos ha ayudado. Hoy está cerca del 64% de capacidad su llevamos más del metro de nivel de ganancia en comparación al estiaje. Yo creo que con lo que resta de lluvias que son pocas semanas y lo que le llegue de aguas arriba de las presas que tienen buen nivel espero que lleguemos a los 2 metros del nivel del lago”.

Se espera que con lo que resta de temporal, el lago de Chapala alcance el 70 por ciento de capacidad. (Por Gustavo Cárdenas)