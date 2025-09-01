El pueblo de México nunca se rinde y ninguna potencia extranjera decide por los mexicanos, pero la Independencia, Libertad y Soberanía se defienden todos los días, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al presidir su primera ceremonia cívico-militar en el 215 aniversario del inicio de la justa por la Independencia.

“Nunca debemos olvidar que nuestra independencia, libertad y soberanía, se defiende todos los días, se defiende en las aulas donde se educa a nuestras niñas y niños con valores humanistas y de amor a la Patria; se defiende en el campo, donde campesinas y campesinos alimentan a la Nación, se defiende en las fábricas, en las ciudades, con las y con los jóvenes, en las comunidades indígenas, en los mares y fronteras”.

Asimismo, defendió la elección judicial y arremetió contra aquellos que han buscado apoyo en el extranjero, a quienes calificó de calumniadores por pedir la injerencia en asuntos internos. (Por Arturo García Caudillo)