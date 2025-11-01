Tras una de las sequías más severas en su historia, el Lago de Chapala recuperó 75 por ciento de su capacidad, lo que ayuda a reactivar la economía y el turismo de la región.

El alcalde, Alejandro Aguirre, informó que la afluencia de paseantes creció hasta 80 por ciento.

Aunque en Jocotepec se han reportado desbordamientos, el edil aseguró que Chapala no enfrenta riesgos.

No obstante, expresó preocupación por la falta de diálogo con la Comisión Nacional del Agua sobre el futuro del embalse y el posible impacto del plan hídrico nacional, con la construcción del acueducto Solís-León.