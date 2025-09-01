Un hombre identificado como Mariano “N” fue detenido en Uruapan, Michoacán, tras permanecer prófugo por casi cuatro años, acusado de asesinar a una persona en el fraccionamiento Colinas de la Cruz, en Tlajomulco.

La Fiscalía de Jalisco informó que el homicidio ocurrió el 21 de octubre de 2020, cuando el señalado habría disparado contra la víctima durante una discusión.

Tras el crimen, escapó del estado para evadir la justicia, pero se ubicó su paradero, fue capturado el 15 de octubre y trasladado a Jalisco para enfrentar cargos.