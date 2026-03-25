El asesinato de dos maestras de preparatoria a manos de un estudiante en Michoacán es un tema muy doloroso, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos; uno, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Todo parece indicar que ellas eran, que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando, y pues toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. Queremos que este sea un caso aislado, que no se repita”.

Por esta razón, explica, presentará un programa de salud mental para secundaria y preparatoria, al tiempo que reitera su propuesta de abrir la discusión para que se analice modificar el marco legal para que menores que cometan este tipo de delitos sean juzgados como adultos. (Por Arturo García Caudillo)