La iniciativa de Ley General del Feminicidio que presentó este martes la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, pretende homologar a nivel nacional el tipo penal, las sanciones de entre 40 a 70 años de prisión y la investigación, además de reconocer nueve razones de género.

“Se reconocen nueve razones de género como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo entre otras”.

En aras de acabar con la impunidad, contempla sanciones para los servidores públicos que incurran en omisiones o negligencia en la investigación, así como un registro nacional de feminicidios para dimensionar el problema y aplicar políticas públicas pertinentes. (Por Gricelda Torres Zambrano)