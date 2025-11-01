La iniciativa de Ley General del Feminicidio que presentó este martes la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, pretende homologar a nivel nacional el tipo penal, las sanciones de entre 40 a 70 años de prisión y la investigación, además de reconocer nueve razones de género.
“Se reconocen nueve razones de género como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo entre otras”.
En aras de acabar con la impunidad, contempla sanciones para los servidores públicos que incurran en omisiones o negligencia en la investigación, así como un registro nacional de feminicidios para dimensionar el problema y aplicar políticas públicas pertinentes. (Por Gricelda Torres Zambrano)
La iniciativa de ley del feminicidio pretende homologar el tipo penal
La iniciativa de Ley General del Feminicidio que presentó este martes la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, pretende homologar a nivel nacional el tipo penal, las sanciones de entre 40 a 70 años de prisión y la investigación, además de reconocer nueve razones de género.