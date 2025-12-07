El piloto el neerlandés Max Verstappen de Red Bull ganó hace unos instantes el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la Temporada de Formula uno, en el circuito de Yas Marina, pero no le alcanzó y Lando Norris de McLaren al terminar en tercer lugar se coronó campeón Mundial de pilotos, con una ventaja de 2 puntos; su compañero de equipo, Oscar Piastri terminó en segundo lugar esta carrera y es tercero en la clasificación final.

De esta manera Verstappen se quedó muy cerca, pero no pudo alcanzar su quinto campeonato consecutivo en la máxima velocidad y el británico, Norris se coronó por primera ocasión en la Fórmula Uno.

La última vez que un piloto de McLaren conquistó la F1 fue Lewis Hamilton, en el 2008. (Por Manuel Trujillo Soriano)