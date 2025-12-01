Tigres empato a un gol ante Cruz Azul con gol de Juan Brunetta y destacada actuación de su portero, Nahuel Guzmán, quien le detuvo un penal a Gabriel el “Toro” Fernández; la Máquina igualó en tiempo de compensación con autogol de Juan Purata. El marcador global termino con empate a dos, pero los Felinos avanzan a la final por reglamento, habla el entrenador, Guido Pizarro.

“Creo que en la Ida hicimos un buen juego entendiendo que ellos en su campo eran muy buenos y hoy creo que fuimos muy superiores y que podríamos haber ampliado la ventaja, pero estamos muy orgullosos de todo el plantel desde la pretemporada nos hemos puesto el objetivo de estar acá y ahora afrontaremos el paso de la mejor manera”.

Tras su eliminación, Cruz Azul viaja en estos momentos a Qatar donde disputará la Copa Intercontinental ante el Flamengo de Brasil. Lo lamentable del encuentro para la Máquina fue una grave lesión en el tobillo derecho del defensa Jesús Orozco Chiquete a minutos de que finalizará el cotejo. (Por Manuel Trujillo Soriano)