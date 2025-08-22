El Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de la Comunicación y el Gobierno de México, presentaron la campaña “Lo hecho en México está mejor hecho”, iniciativa que busca dar un mayor impulso a los productos nacionales, como explica el presidente del CCE, Francisco Cervantes.

“Esta campaña también tiene un componente profundamente social. Cada peso que se destina a productos nacionales se traduce en más empleos, más inversión y más bienestar. Apostar por lo hecho en México significa fortalecer a las pequeñas y medianas empresas proveedoras, consolidar encadenamientos productivos y multiplicar beneficios en cada región del país. Elegir lo hecho en México no sólo fortalece nuestro mercado interno, también envía al mundo un mensaje de confianza y solidez institucional”.

Y por ello, a esta campaña se unieron las dos mil 57 empresas que ya cuentan con la certificación Hecho en México. (Por Arturo García Caudillo)