Un error humano de personal municipal de Juanacatlán que dejó cerradas las compuertas del Río Santiago, provocó la inundación que dañó a 201 casas de la colonia Las Lilas en El Salto, asegura el director de Protección Civil y Bomberos, Leopoldo Padilla.

“El día de ayer tuvimos algo de precipitación pluvial en la zona, pero desgraciadamente lo que afectó a esta colonia fue la no apertura de las compuertas que se encuentran en el río santiago. Desgraciadamente al no abrir las compuertas se nos empezó a elevar el nivel de la colonia antes mencionada, subiendo un metro de altura, generando daños completamente en el menaje de diferentes domicilios”.

Apenas ayer autoridades municipales de Juanacatlán celebraban que ya estaba rehabilitado y funcionando el sistema de compuertas.

Se tendrá una reunión con la Conagua para que la situación no se repita. (Por Gricelda Torres Zambrano)