La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, lanzó los llamados “Escuadrones de la Limpieza” en las zonas de Oblatos y La Barranca de Huentitán.

Estas brigadas recorrerán colonias como Santa Cecilia, Lomas del Paraíso, Belisario Domínguez y Oblatos para atender mantenimiento de áreas verdes, borrar grafitis, recolectar residuos, así como realizar bacheo y balizamiento.

Cada escuadrón cuenta con camiones y equipo especializado para llevar a cabo la encomienda.