El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, lanzó un llamado a la Federación al denunciar que no ha cumplido con la entrega de medicamentos contra el cáncer.

El funcionario reveló que, de los fármacos que el Gobierno Federal debe proporcionar, apenas ha llegado el 15 por ciento del total, situación que ha complicado la atención de pacientes en la entidad.

“Sabíamos perfectamente bien que tenemos que comprar los medicamentos de uso general, pero los que corresponden a Fonsabi, IMSS-Bienestar, que sí se manejan a través de convenio para las 32 entidades federativas, incluidas las que no están adheridas a IMSS-Bienestar, como el caso del estado de Jalisco, esos medicamentos sí tienen que venir de la federación y son los que han llegado solo en una proporción de 15 por ciento”.

El secretario aseguró que el estado ha tenido que recurrir a compras extraordinarias para no frenar los tratamientos, y reiteró que insistirá a la Federación en cumplir con la dotación completa de medicinas oncológicas.