La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco anunció la convocatoria del “Mundialito PRI”, un torneo de futbol que se realizará en los 125 municipios del estado con el objetivo de fomentar la convivencia social y la práctica deportiva.

La presidenta estatal del partido, Laura Haro, informó que el proyecto contempla activaciones y actividades en kioscos, plazas públicas y unidades deportivas, donde se llevarán a cabo encuentros en distintas comunidades.

“Van a ser activaciones, diferentes actividades, en los kioscos, en las plazas públicas en las unidades deportivas se realizarán diferentes momentos donde habrá partidos y más allá de organizar un evento interestatal, lo que estamos buscando es promover el deporte en cada comunidad, en cada región y eso es lo que estamos haciendo”.

Añadió que las actividades estarán dirigidas principalmente a menores de edad, por lo que se pondrá especial atención en la protección de su identidad para evitar posibles afectaciones.

La convocatoria estará abierta del 21 de abril al 5 de mayo, mediante formularios digitales en plataformas del partido. Podrán participar equipos de todos los municipios en categoría libre, en ramas femenil, varonil y mixta. Los encuentros se realizarán los días 9, 16 y 23 de mayo, en modalidades de 11 contra 11 para adultos y 7 contra 7 para menores. (Por Marck Hernández)