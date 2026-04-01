El titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que durante el periodo vacacional se registró un repunte no significativo en los casos de sarampión en el estado, el cual atribuyó a una disminución en la vacunación por parte de padres de familia.

“Fíjate la semana 13, 216 casos, la semana 14, 221, ahí tuvimos otro atoroncito y la respuesta a tu pregunta es sí: en nuestra opinión periodo vacacional. Si se fijan, coincide con el inicio del periodo vacacional, por eso antes de irnos de vacaciones, estuvimos insistiendo en que los padres de familia, también aprovecharan el periodo vacacional para llevar a vacunar a sus hijos”.

Agregó que para la semana epidemiológica 15, que recién concluyó, se observa una disminución en los contagios, al registrarse 131 casos en ese periodo. (Por Edgar Flores Maciel)