Tres pasajeros de la ruta 178 resultaron heridos después de que sujetos lanzaran una roca desde un puente contra el parabrisas del camión en que viajaban.

El ataque ocurrió sobre la carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura del paso a desnivel de Arroyo de Enmedio, en Tonalá. La piedra atravesó el cristal delantero y alcanzó a una mujer y dos hombres, quienes fueron trasladados por el chofer hasta la Cruz Verde Pajaritos, donde recibieron atención médica por heridas y descalabros.

Hasta el momento no hay reporte de detenidos. Este hecho se suma a otro ocurrido hace menos de un mes, cuando una piedra fue arrojada contra un camión en el túnel de avenida Vallarta y Patria, en Zapopan. (Por Edgar Flores Maciel)