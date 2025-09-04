Este jueves inicia la temporada en la NFL y la liga anunció que 7 juegos se llevarán a cabo fuera de los Estados Unidos. Brasil, España, Inglaterra, Irlanda y Alemania, tendrá juegos este 2025.

La nueva temporada comenzará a las 6:20 de la tarde con los Eagles de Philadelphia, actuales campeones, contra los Cowboys de Dallas, y el viernes en la Arena Corinthians de Sao Paulo, los Chiefs de Patrick Mahomes enfrentarán a los Chargers.

Londres, albergará tres juegos: Jets de New York y Broncos de Denver en el estadio del Tottenham, y Minnesota Vikings vs. Cleveland Browns en ese mismo escenario; Jaguars de Jacksonville-Rams de Los Ángeles en el estadio de Wembley.

El estadio Olímpico de Berlín albergará el juego entre Colts de Indianápolis y Falcons de Atlanta en noviembre. El Bernabéu, en España el Washington Commanders vs. Miami Dolphins, y en Irlanda, Minnesota Vikings vs. Pittsburgh Steelers: Croke Park, Dublin.

Además, ya se había informado que el primer partido de temporada regular de la NFL 2026 será en Australia en el icónico Melbourne Cricket Ground, con los Rams como equipo designado. (Por Martín Navarro Vásquez)