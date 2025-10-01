La plataforma Netflix reveló el primer tráiler de “Frankenstein”, película dirigida por Guillermo del Toro.

El video, con narración de voz en off muestra a la bestia, interpretada por Jacob Elordi, quien junto a Oscar Isaac, en el papel de Victor Von Frankenstein, y a Mia Goth, como Elizabeth Lavenza, la futura prometida del científico son los protagonistas de la cinta.

Las imágenes muestran espectaculares escenarios; un barco encallado en la mar, o el interior de una gran fiesta de salón, pero también escenas al más fiel estilo del director tapatío.

“Frankenstein” ya fue estrenada en algunos festivales, como en el Festival de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Toronto, en donde ha recibido ovaciones de pie, por lo que es considerada como una de las películas que podrían contender fuerte para ganar el Oscar. (Por Katia Plascencia Muciño)