El peso mexicano abrió octubre en 18.36 unidades por dólar, lo que significó una depreciación de 5.39 centavos en mercados internacionales.

El retroceso ocurre pese al debilitamiento del billete verde por el cierre parcial del gobierno estadounidense.

Analistas advierten que la moneda mexicana tendrá este mes episodios de volatilidad ligados al panorama político y fiscal en Estados Unidos.