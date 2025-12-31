La voz de Vicente Fernández seguirá sonando más allá de sus grandes éxitos. La familia del “Charro de Huentitán” anunció el lanzamiento de un nuevo álbum póstumo previsto para febrero de 2026, mes en el que el cantante celebraría su cumpleaños número 85, así lo mencionó Vicente Fernández Jr.

“Estamos por sacar el próximo disco a finales de febrero, si Dios quiere, con colaboraciones, los más grandes éxitos de mi padre con música de banda, se llama Tributo al Rey con banda, con 25 colaboraciones; está Cristian Nodal, está Angela Aguilar, está Ana Bárbara, está Yuri, está El Recodo, el grupo Fuerza Regida, está Edén Muñoz, Alejandro, mi hermano”.

Vicente Fernández dejó un importante legado de aproximadamente 200 canciones inéditas grabadas, las cuales serán publicadas paulatinamente en varios discos. (Por Katia Plascencia Muciño)