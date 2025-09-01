Aunque entre 2010 y 2024 las defunciones antes del primer año de vida bajaron, en 2025 el país registró 14.6 muertes infantiles por cada mil nacimientos, el peor nivel en una década y muy por encima del mínimo de 10.2 alcanzado en 2021.

Especialistas también señalan repuntes en la mortalidad de menores de cinco años por enfermedades respiratorias y diarreicas.

Aseguran que estos indicadores evidencia fallas estructurales en salud, nutrición y condiciones socioeconómicas.