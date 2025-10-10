Desde la noche del jueves, cientos de personas comenzaron a formarse y acampar afuera de las taquillas de las Fiestas de Octubre con la esperanza de conseguir boletos para el concierto gratuito que ofrecerá este viernes el grupo Caifanes, como parte del programa de la feria.

Las taquillas abrieron a las 10 de la mañana, pero las filas ya eran kilométricas desde la madrugada. La alta demanda ha superado la capacidad del recinto, por lo que se prevé que muchas personas no logren acceder al espectáculo.

El concierto de Caifanes está programado para iniciar a las 20:00 horas. Se espera que el repertorio sea similar al que la banda presentó recientemente en sus presentaciones en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño)