La marca de ropa deportiva, Adidas, resarcirá el daño ocasionado a la comunidad oaxaqueña de donde son originarios los huaraches que reprodujo e introdujo al mercado como tenis, así lo confirma la subsecretaria de Cultura, Marina Núñez.

“Llegó a varios acuerdos con la marca, el acuerdo de resarcimiento tiene que ver, todavía no se puede anunciar públicamente, pero con algunas infraestructuras que pidió la propia comunidad y después se pensará en algún tipo de colaboración más adelante, pero ya hay un contrato de resarcimiento a la comunidad”.

La comunidad zapoteca del pueblo de Villa Hidalgo Yalalag, de donde son originarios estos huaraches, siempre estuvo acompañada en las negociaciones por el IMPI y el Indautor, que de acuerdo a la Ley tienen esta responsabilidad y mientras tanto, el modelo Oaxaca Slip On, de Adidas fue retirado de las tiendas. (Por Arturo García Caudillo)