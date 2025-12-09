Formados desde las 6:30 de la mañana, algunos llegaron incluso a las 7:00 con la intención de ser los primeros.

Son las largas filas que se hacen en las recaudadoras de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como en la Unidad Administrativa Las Águilas, donde los rezagados quieren hacer el trámite de cambio de placas al final del año.

Juana Villalobos y Luis Contreras son ejemplo de ello.

“-¿Qué le tocó pagar hoy?- Cambio de placas -¿Cambio de placas, nos toca hasta ahora o nos agarró el final del año?- No lo hice durante el año -¿Cuánto costo?- Lo pagué en febrero, pero simplemente me atrasé en hacer el cambio” -¿Y ahora viene a hacer la filita de diciembre?- Sí”.

“-¿Usted qué viene a pagar ahora?- Vengo a hacer el cambio de placas -¿También?- También -¿Nos agarró hasta diciembre o ahora si le tocaba?- No, a mi del cero, me toca en diciembre, pero estoy viendo a todos los rezagados, pues hay que pasarlos”.

Desde la semana pasada se registran largas filas de quienes durante todo el año no cumplieron con sus obligaciones ciudadanas. (Por Gustavo Cárdenas)