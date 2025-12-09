En la breve reunión que sostuvo el viernes pasado con su homólogo estadounidense Donald Trump se mencionó el tema del gusano barrenador, pero no hubo reclamo sobre el supuesto incumplimiento del tratado de aguas de 1944, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hablamos, por ejemplo, del tema del gusano barrenador, me dijo: ‘¿oiga ya sabe que está un problema ahí de un gusano que está provocando muchos problemas en el ganado?’ Y le dije: ‘sí, presidente, sí tengo conocimiento y estamos trabajando conjuntamente para atenderlo’. El tema del agua no lo tocamos, no fue tema de conversación hasta la publicación de ayer. Por eso digo que espero que no haya problema y que lleguemos a un acuerdo”.

Indica que la capacidad del ducto que lleva agua al Río Bravo limita el envío de cantidades mayores, aunque a pesar de ello, México entregó este año más agua que en ciclos anteriores, por lo que en la reunión de hoy con funcionarios estadounidenses se presentarán propuestas para cumplir el tratado. (Por Arturo García Caudillo)