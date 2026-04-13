Aunque este lunes el calor se sentirá con mayor fuerza en la zona metropolitana, las altas temperaturas golpearán a todo el estado, explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.

“Esperamos una jornada con cielo mayormente despejado en el área metropolitana de Guadalajara, las máximas alcanzando los 33-34 grados como temperaturas tope. Hacia el norte, altos, ciénega, sur del estado rozando los 30. Autlán de Navarro, costa sur 32-34. Puerto Vallarta 29-31, Zona Valles también entre los 32-34 grados celsius”.

Puerto Vallarta será uno de los municipios con menos calor, al alcanzar una temperatura máxima de 29 grados. Procure tomar agua y usar bloqueador solar. (Por Gricelda Torres Zambrano)