Tome sus precauciones porque esta semana aumentará el calor en Jalisco, registrándose temperaturas que podrían romper la barrera de los 35 grados en la zona metropolitana, explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.

“Hacia el miércoles y jueves esperamos un incremento importante en las temperaturas incluso superando la barrera de los 35 grados en Guadalajara”.

En este lunes de regreso a clases luego del periodo vacacional de semana santa y pascua, las temperaturas fluctuarán entre los 32 y 34 grados. Los especialistas recomiendan a la población no exponerse directamente a los rayos de sol y mantenerse hidratados, sobre todo niños y adultos mayores. (Por Gricelda Torres Zambrano)