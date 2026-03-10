Las descargas de aguas residuales que ayer señaló el gobernador como una de las causas del agua sucia y pestilente en la Zona Metropolitana, se registran desde hace años, tan es así, que en el 2024 el propio SIAPA lo reconoció durante la presentación de un informe ante el Congreso del Estado, aclara Josúe Sánchez Tapetillo, experto en Hidrología

“Tal no es nuevo que el propio SIAPA lo documento en el informe que presentó hace dos años, en enero del 2024 ante el Congreso del Estado, el mismo SIAPA reconoce que hay una serie de descargas de aguas residuales y también descargas de origen agrícola que contaminan el agua y por supuesto dificultan el proceso de potabilización. Me parece que esa parte es importante dejarla bien clara, porque creo que se nos está queriendo decir que esto tiene apenas un par de semanas ocurre y la realidad es que no es así”.

Ante lo obsoleto de los sistemas de abastecimiento, Sánchez Tapetillo, indica que urge el nuevo acueducto, sin embargo el problema son los costos y el tiempo. (Por Gricelda Torres Zambrano)