Confirma la presidenta Claudia Sheinbaum, haber aceptado la invitación de su homólogo brasileño Luis Inacio Lula Da Silva, por lo que muy pronto viajará a Brasil.
“Es muy probable que vaya, van como cuatro veces que me invita y hasta ahora le había dicho que no, pero ha sido tan insistente, que es probable que vaya a Brasil, pero lo que le comenté es que sería bueno que fuera, pero para acordar algo más concreto de lo que hemos venido trabajando ya durante varios meses. Entonces es muy probable, ellos tienen jornada electoral este año y entiendo que inicia en junio o algo así, entonces tendría que ser antes de junio que yo fuera, porque ya no puedo ir con la jornada electoral”.
Explica que los temas que trataría no tienen que ver con un probable acuerdo comercial, sino con acciones complementarias para ambas economías, como por ejemplo lo relacionado con el etanol brasileño. (Por Arturo García Caudillo)
Sheinbaum confirma que visitará Brasil antes de junio
