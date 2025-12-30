Las enfermedades respiratorias se incrementan en esta temporada invernal en promedio en un 20 por ciento, indica el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud en Jalisco, Roberto Carlos Rivera.

“Se llega a elevar entre un 20 o 30 por ciento en comparación con el resto del año, en la temporada invernal y eso lo estamos viendo, estamos teniendo una elevación en los casos de infecciones respiratorias. No tenemos una elevación digamos exageradísima, con una elevación vertical, no, estamos paulatinamente subiendo, como es normal, pero comunmente en Jalisco, en enero tenemos más problemas”.

Enero resulta el mes más complicado para las enfermedades respiratorias, por lo que Roberto Carlos Rivera exhorta a la población a extremar las precauciones sobre todo niños y personas de la tercera edad. (Por Gricelda Torres Zambrano)